شروط التقدم في الكلية البحرية 2023

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية البحرية.

ويعتبر الكثير من الطلاب، التقدم إلى الكلية العسكرية حلم كبير، فهي تعد واحدة من أبرز الجامعات العسكرية في مصر، وتتميز بتقديم برامج تدريب وتعليم عالية الجودة للطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة.

الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية البحرية

تقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من "القسم العلمي".

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عـن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر.

أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية".

يمنح الخريج درجة "بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية".

التخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين بالكلية البحرية

تخصصات الهندسة: الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية "بناء سفن" خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فقط / الهندسة التطبيقية "تقنية النانو".

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة: التقدير: مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 25 سنة في 1/11/2023، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسي "ميلادي".

تخصصات المختلط كلية العلوم تخصص: "فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار" وكلية التربية تخصص: "فيزياء/ كيمياء / رياضيات" وكلية الحاسبات والمعلومات.

الشروط الخاصة بالمؤهل تخصصات المختلط: التقدير : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن 24 سنة في 1/11/2023، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام دراسي "ميلادي".

الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة وما يعادلها - المحاربين"

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"

أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية

أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الاختبار

أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة

أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي".

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي