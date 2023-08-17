أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال بداية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2245 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2245 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2565 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2325 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1924 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1496 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1902 دولارًا للأوقية.