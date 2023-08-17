أول تعليق لعمر فايد بعد إنتقاله لفنربخشة

وجه عمر فايد لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثا إلى نادي فناربخشة التركي رسالة خاصة لنادي المقاولون العرب وللمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة والكابتن شوقي غريب المدير الفني بعد إتمام إجراءات انتقاله رسميا لنادي فناربخشة.



وكتب اللاعب رسالة شكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد الدعم والمتابعة اللحظية من المهندس محمد عادل والكابتن شوقي غريب لخطواته في تركيا منذ وصوله وإجراء الكشف الطبي والتقديم الرسمي اليوم والتواصل معه لتهنئته ومطالبته برفع اسم مصر ونادي المقاولون العرب في الملاعب الأوروبية وأن تكون محطة فناربخشة نقطة انطلاق.

وقال اللاعب عبر حسابه:

" اليوم و بعد ٨ سنوات داخل جدران نادي المقاولون العرب أغادر النادي من الباب الكبير ، فبعد أن تلقيت كل الدعم طوال المواسم الماضية و خلال فترة تواجدي مع الفريق الأول و كان للنادي كل الفضل بعد ربنا سبحانه و تعالي ان أحقق حلمي بالاحتراف الاوروبي ، كل الشكر للباشمهندس محمد عادل على ثقته و دعمه ليا من أول يوم و سعيه لمساعدتي على تحقيق هذا الحلم ، و كذلك كل الشكر للكابتن شوقي غريب علي كل ما قدمه لي منذ قدومه للنادي و ثقته بي و كان أول من أعطاني الدعم لاشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول و معه كل الجهاز الفني و الإداري ، و في النهاية أوجه الشكر لكل مدربي قطاع الناشئين بالنادي و الإداريين و العاملين بالقطاع فكل منهم قدم لي الدعم في كل الأوقات اليوم تنتهي علاقتي بنادي المقاولون العرب و الذي افتخر بكوني جزء من هذا الكيان".

وأضاف: " إن شاء الله أكون خير سفير للنادي و للكرة المصرية في خطوتي الجديدة مع نادي فناربخشه الكبير"

يذكر أن صاحب ال20 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.