المقاولون العرب يضم ثنائي بيراميدز ولاعب المصري

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع زياد فرج، لاعب المصري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

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ووقع زياد فرج على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب، المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع زياد فرج، على سبيل الإعارة من النادي المصري لمدة موسمين.

أضاف نادي المقاولون أنه تم التعاقد مع عماد ميهوب وأحمد فوزي، لاعبي بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع الثنائي فوزي وعماد ميهوب على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب، المدير الفني.

نشر المقاولون العرب في بيان رسمي منذ قليل قائلًا:" أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع عماد ميهوب، لاعب بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع عماد ميهوب على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب، المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عماد ميهوب، على سبيل الإعارة من نادي بيراميدز لمدة موسم.