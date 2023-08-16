تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

استقر المدرب الألماني يايسلة، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، على تشكيل الفريق الأقرب الذي يخوض مواجهة الخليج في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023 – 2024.

اقرأ أيضًا ..

ويشهد تشكيل الأهلي غياب اللاعب البرازيلي، روبيرتو فيرمينيو، عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في تدريبات الفريق الأخيرة عقب لقاء الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن هذا الموسم، والذي انتهى بثلاثية "بوبي".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الخليج:

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الخليج في الجولة الثانية عودة اللاعب علي الحسن للمشاركة في التشكيل الأساسي، بعدما كان يشارك باستمرار في الموسم الماضي بدوري يلو لدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يوجد في قائمة الراقي لمواجهة الخليج كل من رياض بودبوز وأزجان اليوسكي الظهير الأيسر بعد أنباء رحيلهم عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وروجر إيبانيز وعبدالباسط هندي زأزجان اليوسكي.

في خط الوسط: زياد الجهني وفرانك كيسية.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز ورياض بودبوز وسان ماكسيمان.

في خط الهجوم: حسن العلي.

وسيترك المدرب الألماني ورقة فهد الرشيدي وسميحان النابت للشوط الثاني من اللقاء، لدعم الجانب الهجوم بأحدهم مكان حسن العلي، وتقديم سان ماكسيمان أو رياض محرز لقلب الهجوم.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والخليج في الجولة الثانية من الدوري السعودي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ستاد محمد بن فهد، ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، في حين يحتل نادي الخليج المركز السادس عشر من الترتيب من دون أي نقاط عقب الخسارة في الجولة الأولى.