تراجع معظم أسهم الخليج بعد بيانات صينية مخيبة للآمال

أغلقت معظم أسواق أسهم الخليج منخفضة اليوم الأربعاء إذ تأثرت معنويات المستثمرين بصدور مزيد من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال وغياب إجراءات تحفيز قوية من جانب بكين.

أسهم الخليج

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت في يوليو للمرة الأولى هذا العام، إذ أخفقت سياسة الدعم الجزئي في تعزيز قطاع العقارات المتعثر ما زاد الضغوط على السلطات لتبني تحفيز ضخم.

وانخفض المؤشر الرئيسي فى أسهم السعودية 0.2% إلى 11393 نقطة مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1% ومصرف الراجحي 0.4% .

وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو حزيران مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وهبط مؤشر الرئيسي في أسهم دبي 0.1% ونزل للجلسة الثالثة على التوالي إلى 4046 نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي سويس" دانيال تقي الدين إن سوق دبي المالي ستظل معرضة لبعض تصحيحات الأسعار بعد الأداء القوي هذا العام. وأضاف: "ربما تظل المعنويات متأثرة بالبيانات الصينية المتواضعة".

وتراجع مؤشر الرئيسي فى أسهم أبوظبي 0.3% إلى 9781 نقطة، فيما خسر مؤشر قطر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1% عند 10664 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في مصر 0.5% إلى 18063 نقطة،بحسب الاسواق العربية.

وفي سوق عُمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 4767 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6% إلى 6269 نقطة.

البورصة الأمريكية تغلق منخفضة بعد مبيعات التجزئة القوية

البورصة الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية ( وول ستريت ) منخفضة يوم الثلاثاء بعد زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة مما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، بينما تراجعت أسهم البنوك الأميركية الكبرى بعدما ذكر تقرير أن وكالة فيتش قد تخفض التصنيف الائتماني لبعضها.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورزفى البورصة الأمريكية 500 بواقع 51.60 نقطة أو ما يعادل 1.15% ليغلق عند 4438.12 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع فى البورصة الأمريكية بواقع 155.81 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 1.13% ليصل إلى 13632.52 نقطة.

وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي فى البورصة الأمريكية بما يصل الى نحو 356.33 نقطة أو بنسبة هبوط توازي 1.01% ليصل إلى 34951.30 نقطة.