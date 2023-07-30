بدائل تعويض ضحايا مصرف أبوظبى الأول فى اكتتاب «بلتون».. والأقرب توزيع أسهم

2 عدد المقترحات

علمت «الوفد» أن الجهات المختصة تدرس عددًا من البدائل لتعويض المستثمرين وضحايا مصرف أبوظبى الأول المسئول عن تلقى الطلبات بالاكتتاب للعملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة، ولم يقم المصرف بإدراج الزيادة فى أرصدة العملاء.

سبق وأن قامت شركات السمسرة، بسداد قيمة الاكتتاب فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة، ورغم ذلك، لم يقم مصرف أبوظبى بإدراج الزيادة فى أرصدة العملاء... وعلمت «الوفد» أن من ضمن هذه المقترحات التى تدرس مقترح حصول العملاء المتضررين على تعويض مادى مناسب، بحيث يتناسب مع حركة السهم.

كما علمت «الوفد» أيضاً أن المقترحات تتضمن شراء البنك للأسهم، وفقًا للأموال التى سبق ووضعها المتضررين للاكتتاب، ثم إعادة توزيع الأسهم على المتضررين فى عمليات محمية.

قال الدكتور على الحداد خبير أسواق المال إن تعويض المتضررين بمبالغ مالية لن تتناسب مع قيمة الأسهم، حيث يتطلب الأمر لضمان عادلة التعويض تقييم جد للأسهم، وهو ما يصعب تنفيذه، لذا على الجهات المختصة إلزام البنك بشراء أسهم للعملاء، ثم توزيعها على العملاء كل حسب كميته... أضاف محمد الكردى خبير أسواق المال أن البديل الأفضل لتعويض المتضررين وضحايا تقاعس مصرف أبوظبى الأول عن إتمام الاكتتاب الخاص بعدد من العملاء لدى العديد من الشركات، قيام البنك بشراء الأسهم، وتوزيعها على المتضررين، كل حسب أسهمه.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تصعيدًا لشركات السمسرة والمتضررين، بتقديم تظلمات للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزى حسن عبدالله لتصحيح المسار، والأخطاء التى ارتكبها البنك فى حق المكتتبين، حيث تبين أن البنك لم يقم بالاكتتاب لبعض عملاء هذه الشركات، بل السواد الأعظم فى بعض الشركات، وكذلك تبين وجود أخطاء فى الكميات المكتتب فيها والمخصصة لكل عميل.