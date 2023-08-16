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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تطورات مفاوضات الهلال السعودي للتعاقد مع ميتروفيتش

ميتروفيتش
ميتروفيتش

شهدت الأيام الأخيرة تطورات جادة مع نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

 

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، أن هناك خطوة واحدة فقط تفصل نادي الهلال عن إتمام تعاقد الهلال مع ميتروفيتش لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الهلال أتم اتفاقه بالفعل مع اللاعب منذ شهر يوليو الماضي على كافة البنود الشخصية للانضمام للفريق ومايعطل الصفقه حتب الان هو موافقة نادي فولهام على عرض نادي الهلال، وإتمام التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

 

وكان الهلال قد تمكن من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، أمس الثلاثاء، في تدعيم قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسعى لإنهاء صفقة ميتروفيتش بشكل رسمي.