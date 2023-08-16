تعرض عامل للاصابة ، في قرية أبو غالب بمنشأة القناطر بطلق ناري فى ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

إصابة عامل بطلق ناري فى ظروف غامضة بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بسماع دوي إطلاق نار بقرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة عامل بطلق ناري فى ظروف غامضة وحالته حرجة، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة الشيخ زايد

كما أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تصادم سيارتين بالمحور

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

وإصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا-محلة منوف، وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف وتوقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا-محلة منوف وتبين حدوث ١٠ إصابات دون خسائر في الأرواح مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية وانتقل رجال المرور وتم الدفع بأوناش المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق والاستعانة بلودر كبير لرفع السيارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.