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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان في قنا

أصيب طفل ، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار السكة الحديد بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى إحدى القرى التابعة لمركز ابوتشت شمال محافظة قنا .   

 وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بإصابة "أحمد .عاطف. أ " 10 سنوات ، مقيم مقيم بقرية نجع القزاز التابعة لمركز أبوتشت  بعد أن صدمه قطار مكيف أثناء عبوره شريط السكة الحديد، قبيل وصول القطار فى إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.   

جرى نقل المصاب الي مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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