عاجل
روسيا: إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية غرب موسكو عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تخصيص 9 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي ببحيرة قارون رئيس الوزراء يستعرض ملامح خطة تطوير النقل النهري بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الدوريات.. إنتر ميامي يتأهل إلى النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون برباعية نظيفة (فيديو)

إنرت ميامي الأمريكي
إنرت ميامي الأمريكي

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي الفوز على نظيره فيلادلفيا يونيون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب تشيستر، فى نصف نهائي كأس الدوريات.

أهداف المباراة

تقدم انتر ميامي عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز بالهدف الأول فى الدقيقة الـ 3، وأضاف ليونيل ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 19 وعزز جوردى ألبا بالهدف الثالث فى الدقيقة 44، واختتم ديفيد رويز الهدف الرابع لـ انتر ميامي قبل نهاية فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وأحرز هدف فيلادلفيا يونيون اللاعب اليخاندرو بيدويا فى الدقيقة 75.

 

فيديو.. أهداف مباراة إنرت ميامي وفيلادلفيا