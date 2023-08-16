كأس الدوريات.. إنتر ميامي يتأهل إلى النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون برباعية نظيفة (فيديو)

حقق فريق إنتر ميامي الأمريكي الفوز على نظيره فيلادلفيا يونيون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب تشيستر، فى نصف نهائي كأس الدوريات.

أهداف المباراة

تقدم انتر ميامي عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز بالهدف الأول فى الدقيقة الـ 3، وأضاف ليونيل ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 19 وعزز جوردى ألبا بالهدف الثالث فى الدقيقة 44، واختتم ديفيد رويز الهدف الرابع لـ انتر ميامي قبل نهاية فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وأحرز هدف فيلادلفيا يونيون اللاعب اليخاندرو بيدويا فى الدقيقة 75.

فيديو.. أهداف مباراة إنرت ميامي وفيلادلفيا