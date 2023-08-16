مدرب خيتافي: راتب لاعب في برشلونة أكثر من فريقنا وتشافي يعجز عن هذا

تحدث المدرب بوردالاس المدير الفني لنادي خيتافي الإسباني عن المواجهة التي جمعت الفريقين، وعن الفروق بين الطرفين عقب المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023 – 2024.

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تصريحات بوردالاس مدرب خيتافي

وقال تشافي في تصريحات إعلامية عقب مواجهة برشلونة الماضية: "اذا تشافي في مكاني كمدرب لـ خيتافي أنا متأكد بأنه لن يتمكن من اللعب بنفس الأسلوب الذي يلعب به كمدرب لبرشلونة".

وأضاف مدرب خيتافي: "أحترم جميع الآراء لكنني لا أتفق مع الذي قاله تشافي بعد المباراة النقاش حول الأسلوب هو شيء مرهق بعض الشيء، لا يمكننا اللعب وجهاً لوجه مع برشلونة".

وتابع بوردالاس المدير الفني لنادي خيتافي: "راتب لاعب واحد من برشلونة أكثر من فريق خيتافي بأكمله".

واختتم مدرب خيتافي: "في الأعلام لم يكن هناك حديث عن مباراة برشلونة، كانت كل الأحاديث عن أشياء لا علاقة لها بما حدث على أرض الملعب".

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