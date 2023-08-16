وديتان لـ السعودية بملعب نيوكاسل الإنجليزي استعدادا لكأس آسيا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء أن ملعبه سانت جيمس بارك سوف يستضيف مباراتين وديتين دوليتين لمنتخب السعودية الكروي في سبتمبر المقبل.

وأضاف النادي الإنجليزي،أن منتخب السعودية سيلعب مع كوستاريكا في الثامن من سبتمبر قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في 12 من الشهر ذاته.

وخطف المنتخب السعودي الأضواء في كأس العالم 2022 في قطر حين فاز في دور المجموعات 2-1 على الأرجنتين التي مضت قدما لحصد اللقب في النهاية.

وتخوض السعودية المواجهتين الوديتين ضمن استعداداتها لكأس آسيا في قطر مطلع 2024.