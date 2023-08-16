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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر.. مساعد مورينيو ومدرب ريال مدريد

ريكاردو فورموسينيو
ريكاردو فورموسينيو

أعلن نادي فيوتشر الأول لكرة القدم تعيين المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مديرًا فنيًا للفريق في الفترة المقبلة، بداية من كأس الكونفدرالية وبطولة الدوري، خلفًا للمدرب علي ماهر الذي توج ببطولة كأس الرابطة في أول نسخة لها 2022.

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من هو ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر

تأهل نادي فيوتشر للمرة الثانية على التوالي لبطولة كأس الكونفدرالية وسيكون المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على رأس القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، ونسلط الضوء من خلال التقرير التالي على أبرز المعلومات والتفاصيل حول ريكاردو فورموسينيو.

بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مسيرته في الملاعب مع الأندية كلاعب في موسم 74/75 وأعلن اعتزاله في موسم 92/91، ولعب لأندية فيتوريا سيتوبال وفارزيم وأمورا وفارينس وأولهانينسي.

بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مسيرته التدريبية مع أندية لوليتيانون أمورا وكاماتشا ومونتيمور وبينافيل وإسبينيو وسيكسال وفارينس، وعمل بعدها في طاقم الكشافين بنادي بورتو، وقاد نادي سانتا كلارا وديسبورتيفو دي شافيز في الموسم الثاني.

تجربه ريكاردو فورموسينيو مع مورينيو وريال مدريد

عمل ريكاردو فورموسينيو في فريق الكشافين بنادي ريال مدريد موسم 11/12 خلال فترة تدريب مورينيو للفريق، كما عمل مساعدًا لمواطنه جوزية مورينيو في نادي مانشستر يونايتد، وانتقل معه لنادي توتنهام هوتسبير في نفس المنصب .

ريكاردو فورموسينيو في المنطقة العربية

وكانت أول تجربه تدريبيه لمدرب فيوتشر الجديد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو خارج البرتغال في موسم 08/09 مع نادي الخليج السعودي، وعمل فورموسينيو كمدير فني لنادي الترجي التونسي، وعمل في أندية الهلال السوداني ونادي درب خربيكة المغربي.

 

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