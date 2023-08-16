أصابت التكاتك فى مصر العزيزة الشباب فى مقتل، بأضرار كبيرة ستظهر نتائجها فيما بعد، لقد اتجه كثير من الشباب الآن لعمل مشروع التوكتوك، ومع تكالب الطلب على التوكتوك الذى كان لا يزيد ثمنه على عشرين ألف جنيه، أصبح الآن بمائة وعشرين ألف جنيه ويزيد على ذلك.
والمشكلة هنا اتجاه الكثير من أصحاب الحرف إلى شراء أو العمل على هذا التوكتوك فأصبح هناك نقص حاد فى العمالة الفنية والحرفية أدت إلى خلق مشكلة ثانية، وأدت إلى ارتفاع أسعار خدمات السباك والحداد والنجار وكل أصحاب الحرف نتيجة انخفاض هذه العمالة والاتجاه إلى العمل على التكاتك ومشاكل التكاتك أنها أصبحت وسيلة آمنة عند البعض لبيع المخدرات والسرقة السريعة وخطف متعلقات السيدات، وأصبحت مشكلة المشاكل.
ومن أهم مشاكل التكاتك هذا الكم الهائل من غير ترخيص وتتم سرقة التكاتك بكميات كبيرة على مستوى المحافظات مما يزيد العبء على رجال الشرطة، وكما تزداد المشاكل فى تحديد تسعيرة عادلة يدفعها المواطن أسوة بالتاكسى تجد أن سائق التوكتوك يفرض أجرة على مزاجه ومن لم يدفع يتعرض للإهانة من سائق التكتوك، والمفروض تحديد الأجرة ومن يخالف ذلك يعاقب سائق التوكتوك بغرامة مالية تتناسب مع حجم المخالفة، فلا يعقل أن يكون 2كيلو متر بعشرة جنيهات أو أكثر، يجب تحديد الأجرة لفض المشاجرات على الأجرة بين الراكب وسائق التوكتوك.