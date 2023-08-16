الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 07:57 م 8/16/2023 7:57:01 PM

أصابت‭ ‬التكاتك‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬العزيزة‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬مقتل،‭ ‬بأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬ستظهر‭ ‬نتائجها‭ ‬فيما‭ ‬بعد،‭ ‬لقد‭ ‬اتجه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الآن‭ ‬لعمل‭ ‬مشروع‭ ‬التوكتوك،‭ ‬ومع‭ ‬تكالب‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التوكتوك‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬ثمنه‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬بمائة‭ ‬وعشرين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ويزيد‭ ‬على‭ ‬ذلك.

‬والمشكلة‭ ‬هنا‭ ‬اتجاه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحرف‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التوكتوك‭ ‬فأصبح‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬فى‭ ‬العمالة‭ ‬الفنية‭ ‬والحرفية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬ثانية،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬خدمات‭ ‬السباك‭ ‬والحداد‭ ‬والنجار‭ ‬وكل‭ ‬أصحاب‭ ‬الحرف‭ ‬نتيجة‭ ‬انخفاض‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬والاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التكاتك‭ ‬ومشاكل‭ ‬التكاتك‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬وسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬عند‭ ‬البعض‭ ‬لبيع‭ ‬المخدرات‭ ‬والسرقة‭ ‬السريعة‭ ‬وخطف‭ ‬متعلقات‭ ‬السيدات،‭ ‬وأصبحت‭ ‬مشكلة‭ ‬المشاكل.

ومن‭ ‬أهم‭ ‬مشاكل‭ ‬التكاتك‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ترخيص‭ ‬وتتم‭ ‬سرقة‭ ‬التكاتك‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظات‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬وكما‭ ‬تزداد‭ ‬المشاكل‭ ‬فى‭ ‬تحديد‭ ‬تسعيرة‭ ‬عادلة‭ ‬يدفعها‭ ‬المواطن‭ ‬أسوة‭ ‬بالتاكسى‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬التوكتوك‭ ‬يفرض‭ ‬أجرة‭ ‬على‭ ‬مزاجه‭ ‬ومن‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬يتعرض‭ ‬للإهانة‭ ‬من‭ ‬سائق‭ ‬التكتوك، ‬والمفروض‭ ‬تحديد‭ ‬الأجرة‭ ‬ومن‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬يعاقب‭ ‬سائق‭ ‬التوكتوك‭ ‬بغرامة‭ ‬مالية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬المخالفة،‭ ‬فلا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬2كيلو‭ ‬متر‭ ‬بعشرة‭ ‬جنيهات‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬يجب‭ ‬تحديد‭ ‬الأجرة‭ ‬لفض‭ ‬المشاجرات‭ ‬على‭ ‬الأجرة‭ ‬بين‭ ‬الراكب‭ ‬وسائق‭ ‬التوكتوك‭. ‬