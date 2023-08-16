لاتسيو الإيطالي يقترب من ضم الحارس الفرنسي لوريس

دخلت مفاوضات توتنهام الإنجليزي مع لاتسيو الإيطالي مرحلة متقدمة لضم الحارس الفرنسي هوجو لوريس إلى صفوف لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى لوريس رغبته في تحد جديد بعد 11 عاما في توتنهام، كما أنه لم يتواجد في تشكيل الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 -2 أمام برنتفورد يوم الأحد الماضي في افتتاح موسم الفريق بالدوري الإنجليزي.

وعانى لوريس من إصابة في الفخذ خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، فيما كشف الحارس الفرنسي في يونيو الماضي، عن رغبته في فعل أشياء أخرى في المستقبل.

ومع بقاء عام في عقد لوريس، يأمل توتنهام في الحصول على مقابل من انتقال قائده السابق والبالغ من العمر 36 عاما والذي سيبدأ فصل جديد من مسيرته في إيطاليا.

ويغادر لوريس فريق توتنهام بعد مشاركته في 447 مباراة والحفاظ على نظافة شباكه في 151 مباراة، كما أنه ساعد الفريق على الوصول لثلاث مباريات نهائية خلال 11 عاما ، ومنها نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 .