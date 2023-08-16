علاء مرسي يهاجم منتقدي "مرعي البريمو" ويفجر مفاجأة

أوضح الفنان علاء مرسي من خلال تصريحات له، على الانتقادات التي طاولت فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي، والذي يُعرض حالياً في دور السينما، مشيراً "حقق نجاحاً واسعاً رغم تعرّضه للانتقادات، لو معجبكش الفيلم قوم إمشي".

علاء مرسي

علاء مرسي يهاجم منتقدي فيلم مرعي البريمو

كشف علاء مرسي من خلال تصريحات له، أن فيلم "مرعي البريمو" حقق نجاحاً واسعاً رغم تعرّضه للانتقادات، قائلا: "انتقادات فيلم "مرعي البريمو" غير طبيعية، أنا ممكن أحترم ناس متحبش الفيلم بشكل معين، ولكن في ناس بتنتقد من غير ما تتفرج، وياريت كل الناس تتفرج ولو معجبكش قوم إمشي ده حقك لكن متنتقدش".

علاء مرسي

علاء مرسي"لو عُرض عليَّ مرة أخرى لن أوافق إلا بشرط"

من ناحية أخرى، بالرغم من دفاع علاء مرسي عن الفيلم، إلا إنه فجّر مفاجأة معلقا: "لو اتعرض عليّا دوري في الفيلم تاني هطلب تعديل معين في الشخصية، لأني بشوف حاجات بقول ياريت كنت عملتها بشكل تاني، الدور كان كويس، ولكن الفكرة كانت ناقصة شوية حاجات اكتشفتها بعد ما الفيلم اتعرض كانت محتاجة تتعمل، ومفيش أي حاجة اتشالت من الفيديو، ومحمد هنيدي صاحبي وله ثقل وفاتحة خير على الأجيال دلوقتي وهو أهم نجم في الكوميديا في الألفية الأخيرة".

علاء مرسي

انقسمت الآراء حول فيلم "مرعي البريمو" بين مؤيد له ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرعي البريمو

أبطال فيلم مرعي البريمو

ويشارك في البطولة الفيلم عدد من الفنانين، أبرزهم: محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، علاء مرسي، أحمد بدير، مصطفى أبو سريع...، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وعاد محمد هنيدي من خلال فيلم "مرعي البريمو" للعمل مع المخرج السوداني سعيد حامد بعد ما يقرب من 19 عاماً، منذ تعاونهما في فيلم "يا أنا يا خالتي"، الذي ظهر خلاله هنيدي بالزي النسائي حيث جسّد شخصية "الخالة نوسة" ليناقش قضية الدجل والشعوذة.