إيمان العاصي تكشف للمرة الأولى حقيقة ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني (شاهد)

انتشرت صورة للفنانة إيمان العاصي في الفترة الأخيرة برفقة شاب من خارج الوسط الفني، مما أثارت جدلاً كبيراً عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما علّق عليها قائلاً: "الحمد لله تم الاتفاق بيني وبين الفنانة إيمان العاصي"، في تداول أخبار عن ارتباطهما عاطفياً.

إيمان العاصي

إيمان العاصي

إيمان العاصي تكشف حقيقة ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني

نفت إيمان العاصي تلك الشائعة بردّها الأول على هذه الأخبار، وكل ما أُُثير عن أخبار ارتباطها بذلك الشاب، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقه عليها قائلةً: "والنبي يا جماعة اللي يعرف الولد ده يعرف منه تم الاتفاق بينا على إيه". وهو ما يعني عدم وجود صلة بينهما وأنها لا تعرفه من الأساس، أو تعلم شيئاً عن الصورة.

إيمان العاصي

ايمان العاصي تأكد عدم ارتباطها "كرست حياتي من أجل بنتي"

من ناحية أخري، يُذكر أن إيمان العاصي كانت قد أعلنت في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها غير مرتبطة ولا تفكر في الارتباط بسبب ابنتها التي كرّست حياتها من أجل تربيتها.

إيمان العاصي

وتقضي إيمان العاصي حالياً عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي مع أسرتها، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحصد نجاحاً كبيراً .