خفض درجات القبول بالثانوي العام ل 234 درجة بكفر الشيخ

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 234 درجة انتظام، ماعدا بعض مدارس بإدارات " بلطيم، بيلا، سيدي سالم، شرق كفرالشيخ، الحامول، دسوق"، و 140 درجة للثانوي الخاص والمنازل بكل المدارس، وذلك في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، وقدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.

أما نظام الخدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز ال25%،من إجمال عدد المقبولين في الصف الأول الثانوي بالإدارة التعليمية، مع ترتيب المتقدمين، طبقا للمجموع تنازليا وبناء على القرار الوزاري رقم 357، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وهناك مدارس استوعبت الأعداد.

وأعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن المدارس المستبعدة من تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية بإدارات كفرالشيخ التعليمية وهي مدارس إدارات بلطيم التعليمية، ومدرسة ابشان الثانوية للبنات ببيلا، ومدرسة سيدي سالم الثانوية بنات، ومدرسة الملاحة الثانوية المشتركة، ومدرسة أبو غنيمة الثانوية المشتركة بإدارة سيدي سالم، ومدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، و مصطفى هلال الثانوية للبنين، و المرابعين الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد السعيد الديهي بشنو بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ومدرسة الحامول الثانوية بنات، وغربة تيرة الثانوية ، والإصلاح الثانوية بإدارة الحامول التعليمية، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق.