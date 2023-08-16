أسعار الذهب تحوم قرب مستويات منخفضة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر، مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

أسعار الذهب

واستقر أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأونصة، واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأونصة.

وتراجع أسعار الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب الاسواق العربية .

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى:

الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1237.45 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ما زالت أسعار الذهب فى الأسواق المصرية ومحالات الصاغة في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المحلية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة، الأمر الذى عمل على عدم الاستقرار فى السوق .

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2245 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2565 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2325 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1924 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1496 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1902 دولارًا للأوقية.