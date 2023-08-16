الذهب قرب 1900 دولار وسط رهان على رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب أمس الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2250 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1929 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب العالمية للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.

تتداول أسعار الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1903 دولارات للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن انخفضت يوم أمس وسجلت أدنى مستوى منذ شهر ونصف عند 1902 دولار للأونصة، وبذلك انخفضت أسعار الذهب منذ بداية أغسطس بنسبة 3.2% ليفقد 62 دولارًا.

وتتداول أسعار الذهب عند مستوى دعم قوي عند 1900 دولار للأونصة وتظل الضغوط السلبية قائمة على الذهب، ولكن قد يشهد الذهب تصحيح إيجابي في حالة فشله في كسر مستوى الدعم السابق ذكره.