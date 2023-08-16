تراجع أسعار الذهب بـ منتصف التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب.. تراجعت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة، وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بنحو 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 انخفاض ليستقر تحت حاجز 2000 جنيه، بعد أن استمرت موجة من الارتفاعات منذ بداية الأسبوع الحالي في سوق الصاغة، وبعد مرور قرابة أسبوعين على قرار الصادر عقب اجتماع البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لاسيما أسعار المعدن الاصفر الذي ثبتت بشكل ملحوظ، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، بنحو 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 انخفاض ليستقر تحت حاجز 2000 جنيه.

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 2240 جنيهًا، دون احتساب المصنعية، ولحساب عيار 21 بالمصنعية تتم إضافة 7 % أي بين الـ60 والـ150 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب، وتختلف القيمة من تاجر لآخر، ومن منطقة لأخرى.

أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الاربعاء

الذهب

سعر الذهب عيار 24

أسعار الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم 16 أغسطس 2023 تسجل 2560 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء لـ يسجل 2240 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 16 أغسطس 2023 يسجل: 1920 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 16 أغسطس 2023 يسجل: 17920 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سعر الذهب عالميًا: سجلت الأوقية عيار 24 اليوم، نحو 1902 دولار أمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب خلال تعاملات، قيمة 1902 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 17929 جنيه في منتصف التعاملات.

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب (الأونصة) اليوم في منتصف التعاملات ليسجل سعر 1902 دولار.