فيرمينيو يغيب عن مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

يغيب النجم البرازيلي الدولي روبيرتو فيرمينيو عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام فريق الخليج، والتي تجمع الفريقين مساء يوم غد الخميس، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

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نجح روبيرتو فيرمينيو من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك في الجولة الأولى أمام نادي الحزم، وكان الأعلى تقييمًا في الجولة بـ 9.5 درجة، ليفتقده المدرب الألماني يايسلة في لقاء الجولة الثانية من دوري روشن أمام الخليج.

غياب فيرمينيو عن الأهلي بسبب الإصابة

يغيب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن لقاء الأهلي والخليج بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق الأخيره استعداداً للقاء الجولة الثانية، ليقرر المدرب الألماني إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب فترة أطول بعد ذلك.

وكتب النادي الأهلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن فيرمينو سيتابع مع الجهاز الطبي بعض الجلسات الصباحية والمسائية، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهات المقبلة في مختلف المسابقات المحليه.

بديل فيرمينيو أمام نادي الخليج

يبحث في الفترة الحالية المدرب الألماني يايسلة عن بديل اللاعب الذي سيقود المواجهة المقبلة، ومن المقرر الاعتماد على حسن العلي الذي كان أساسيًا في لقاء الراقي أمام نادي جدة الودي الماضي عقب لقاء الحزم في الجولة الأولى.

يحتل نادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، في حين يتواجد فريق الخليج في المركز السادس عشر وبدون أي نقاط عقب خسارة لقاء الجولة الأولى.

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