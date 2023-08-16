مبلغ ضخم يقرب لابورت من الانتقال لنادي النصر السعودي.. والسيتي يحسم

يقترب النجم الإسباني إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم خط دفاع الفريق بعد رحيل الفارو جونزاليس لنادي القادسية السعودية في "دوري يلو" الدرجة الأولى .

يرغب نادي النصر في دعم الجانب الدفاعي بلاعب جديد بجوار عبد الإلة العمري وعلي لاجامي ، ووقع الاختيار على النجم الإسباني إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لدعم الخط الدفاعي.

موقف مانشستر سيتي من رحيل لابورت

يوافق نادي مانشستر سيتي على انتقال لاعبه لابورت لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد طلب المدرب البرتغالي لويس كاسترو من إدارة النصر تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقتين في خط الدفاع هذا الصيف، ومن بين الصفقات إيمريك لابورت صاحب الـ 29 عام.

موقف لابورت من عرض النصر

يواف إيمريك لابورت على الانتقال لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي وخوض تجربه جديده، خاصة وأنه خارج حسابات المدرب الإسباني الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنس في الموسم الرياضي الحالي، ولم يشارك اللاعب الإسباني خلال مواجهات الموسم الماضي سوى في 11 دقيقة فقط، كانت أمام نادي بيرنلي.

عرض النصر لضم لابورت من السيتي

قدم نادي مانشستر سيتي مبلغ 25 مليون يورو لإقناع مانشستر سيتي بالموافقة على بيع عقد اللاعب الإسباني، والذي ينتهي تعاقده مع السماوي في يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع النادي الإنجليزي.

من المقرر أن يكون عقد إيمريك لابورت مع نادي النصر لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في صيف عام 2026، في حال اتمام صفقة لابورت للسيتيزنس سيكون اللاعب الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بأصفر الرياض هذا الصيف، والتي تأتي عقب التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

وفي سياق أخر، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر للمواجهة المقبلة أمام نادي التعاون في الجولة الثانية، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ستاد الأول بارك.

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