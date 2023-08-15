محمد صبحي يلقن المجتمع درساً..السوشيال ميديا "مجزرة لفظية وترويج للمثلية والإلحاد" (شاهد)

احتفل الفنان محمد صبحي والناقد جمال عبد الناصر بتوقيع كتاب "الأستاذ" الذي يتناول سيرته الذاتية ومسيرته الفنية، وذلك على هامش فعاليات معرض الساقية للكتاب.

محمد صبحي

محمد صبحي يعبر عن استيائه "احنا فقدنا نقائنا"

أعرب محمد صبحي من خلال تصريحات له، عن العديد من الموضوعات الهامة خلال الندوة وعبر عن انزعاجه من الكثير من المدخلات في عصرنا الحالي قائلا :"احنا فقدنا نقائنا وامتلكنا غلظة في كل شيء وبكلم عن العالم كله مش مصر بس، احنا لما كنا بنقرا كتاب وانا مريت على عقود كتيرة.

محمد صبحي

محمد صبحي يتهم الفن بتداول اسلوب العنف في المجتمع "لو بنت قالت لولد لا هتدبح"

أضاف محمد صبحي حديثه معلقا :"احنا تخلينا عن اجمل ما فينا واحنا شعب عظيم كانوا بيتغنوا بالجدعنة والشجاعة وكانوا بيطلبونا في بلاد خارجية بسبب سمعتنا، وكنا رواد في الفن والثقافة، دلوقتي لو بنت قالت لولد لا هتدبح ودة لأن الفن صدر ومتمش على أنه الاستثناء ولية احنا كشعب بنبرز أسوأ ما فينا".

محمد صبحي

محمد صبحي عن السوشيال ميديا "مجزرة لفظية وترويج للمثلية والإلحاد"

وأشار محمد صبحي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشعب المصري قائلا: "احنا عملنا بلوك لاجمل ما فينا، أنت التليفون بيعطلك عن الصلاة 16 ساعة ماسك التليفون واشوف مين عملي لايك ومين شتم ادخل اشتمه والسوشيال ميديا أصبحت مجزرة لفظية وقتل معنوي والسوشيال ميديا بقت بتروج لشبابنا وأطفالنا كارتون يعملهم المثلية ودة المشروع القادم للعالم ويعلموك افكار توصلك للإلحاد وتدريب ممنهج على بيع وطنك وميبقاش عندك وطن ويبقى وطنك هو السوشيال ميديا الوطن الخيالي اللي عايش فيه، واية الألفاظ المستخدمة في السوشيال ميديا".

محمد صبحي

تابع محمد صبحي "الشعب الياباني معروف عنه أنه عظيم بسبب عمله ولو موظف أخطأ في شغله مديره مش بيخصمله فلوس لكن بيقوله اقعد في البيت 3 أيام ودة عقاب قاسي ليهم أما لو هنا كان الموظف هيقوله ما تخليهم 12 يوم"

من ناحية أخرى، يذكر أن محمد صبحي قدم مسرحية "نجوم الضهر" مع سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، وغيرهم عددا من النجوم. المسرحية من تأليف وإخراج محمد صبحي.