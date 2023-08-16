كنيسة مارمينا العجائبي تستضيف فعاليات نهضة صوم العذراء

تستضيف كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بمنطقة فلمنج في الاسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاسبوع الثاني من نهضة العذراء بمقرها بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.



يتخلل اللقاء اقامة طقوس روحية عشية وتمجيد وعظة العظة حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم يستمر حتى الثامنة مساءً.



يأتي اللقاء ضمن فعاليات ثاني فترات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.



صوم العذراء مريم



يفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميع باعتباره أحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.



أسباب تاريخية وراء صوم الكنيسة بـ"صوم العذراء"





يذكر تاريخ الصوم حسب ماورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد رحلوا ، فطلب أن يرى أيندفنت، وحين ذهب إلى القبرليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.