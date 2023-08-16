3 عادات تسبب حب الشباب عند النوم

حب الشباب من مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير، وهو ما يؤثر على مظهرهم وجمالهم، كما يفقدهم الثقه في أنفسهم، والنوم من المسببات التي لا يلتفت إليها البعض، فعند النوم بشكل متقطع أو فترة قصيرة قد يسبب ظهور حب الشباب والتهاب البشرة.

أخطاء تؤدي إلى ظهور حب الشباب عند النوم

النوم بالمكياج

النوم دون تنظيف وجهك بشكل صحيح وإزالة المكياج يمكن أن يضر بصحة بشرتك، كما يؤدي إلى إنسداد المسام مما يترتب عليه زيادة إفراز الدهون وتكوين حب الشباب، لذا عليك اتباع روتين يتناسك نوع بشرتك لتطبيقه قبل النوم، يتضمن تنظيفًا لطيفًا وترطيبًا للسماح لبشرتك بالتنفس والتعافي أثناء النوم.

النوم المتقطع

الاستيقاظ المتكرر أثناء فترة النوم يترتب عليه رفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وتحفز مستويات الكورتيزول المرتفعة إنتاج الزيت والالتهابات في الجلد، مما يساهم في ظهور حب الشباب.

ولتحسين جودة النوم، اخلق بيئة نوم مريحة، وقلل من وقت الشاشة قبل النوم، ومارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل.

تناول المنشطات قبل النوم

عند تناولك الكفايين والوجبات التي تحتوي على السكريات مع اقتراب موعد النوم، قد يؤثر على عدد ساعات نومك، مما يؤدي إلى عدم الراحة الكافية وقد يترتب عليه ظهور حب الشباب.

ولذلك عليك اختيار وجبة خفيفة ومتوازنة إذا كنت جائعًا قبل النوم وتجنب تناول الكافيين والسكر المفرط في الساعات التي تسبق النوم.