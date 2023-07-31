الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حب الشباب حول الفم.. أسباب غير متوقعة لظهوره

حب شباب
حب شباب

تصاب أغلب النساء بحب الشباب خاصًة حول منطقة الفم، وتختلف درجة التهاب الحب وفقًا لنوع بشرتك وطريقة تنظيفها والاعتناء بها، وفي كل الحالات يؤثر ذلك على جمالها وثقتها في نفسها، ولذلك نقدم لك أبرز الأسباب لظهور حب الشباب وطرق علاجها وكيفية منع ظهورها من الأساس.

 

حب الشباب حول الفم

سبب ظهور حب الشباب حول الفم:

تصاب النساء بـ حب الشباب حول الفم لأسباب عديدة، فبعضها أسباب خارجية أو هرمونية، وقد يظهر حب الشباب في الذقن عند لمس هذه المناطق ما يسبب زيادة في إفراز الزيوت الطبيعية والأوساخ والبكتيريا، مما يؤدي إلى انتشار البثور.

 

وهناك سبب آخر لا يخطر في بال الكثير، وهو استخدام الهاتف الذي يلامس البشرة، أو إذا كان مكياجك رديء يتسبب في سد المسام، حيث وجدت الأبحاث أن مستحضرات التجميل يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب في 62٪ من الحالات، لذلك من المهم اختيار منتجات غير ردئيه مجهولة المصدر، التي لا تسد المسام، وبالتالي تساعد في علاج حب الشباب.

 

txt

اصنعي ماسك الشوكولاتة للوقاية من ظهور حب الشباب

وغالبًا ما يحدث حب الشباب الهرموني في الثلث السفلي من الوجه، أي حول الفك والفم والذقن، وقد تزداد المشكلة في أوقات الدورة الشهرية حين ينتج الجسم كمية أكبر من الأندروجين، وهو الهرمون الذي يحفز إنتاج الزيت في بشرتك.

 

تشمل المكونات التي يشيع استخدامها في علاج حب الشباب ما يلي:

الريتينويد (مشتقات فيتامين أ): يمكن أن تساعد الريتينويد في تقليل إنتاج الزيت على بشرتكِ بفضل خصائصها المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب.

 

حمض الساليسيليك: حمض الساليسيليك يعمل على تقشير الجلد، وإزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب والمساعدة على تنظيم إنتاج الزيت.

 

التقشير الكيميائي: يزيل طبقات الجلد ويقلل من ظهور البثور.

 

تقشير الجلد بالليزر: إذا كان جلدكِ ينتج الكثير من الزيت، فإن هذا يقلل من كمية الزيت التي تنتجها الغدد الدهنية.

 

التقشير الدقيق للجلد: هذا يزيل الطبقات العليا من بشرتك وينظف المسام المسدودة التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

txt

له تأثير قوي على حب الشباب.. فوائد الثوم للبشرة

كيفية منع ظهور حب الشباب حول الفم

من أفضل الطرق لمنع ظهور البثور حول الفم والذقن هو الحفاظ على الجلد نظيفًا وتجنب لمس وجهكِ إلا بعد غسل اليدين جيدًا، من المهم أيضًا تغيير الملاءات وأكياس الوسادات بانتظام للمساعدة في منع البكتيريا من ملامسة الوجه.

هناك طريقة أخرى لمنع ظهور حب الشباب حول الفم والذقن وهي الحفاظ على روتين يومي جيد للعناية بالبشرة يحسن بشرتك على المدى الطويل ويتخلص من أي بكتيريا قبل أن تتكون البثور.

مواد متعلقة

له تأثير قوي على حب الشباب.. فوائد الثوم للبشرة

اصنعي ماسك الشوكولاتة للوقاية من ظهور حب الشباب

فوائد جل الصبار للبشرة.. يخفف التهيج ويحارب حب الشباب

يزيل السموم ويمنع حب الشباب.. فوائد زيت الليمون

انسداد بصيلات الشعر.. أسباب ظهور حب الشباب

أنواع حب الشباب وأماكن ظهورها في الجسم
الجريدة الورقية