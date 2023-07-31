حب الشباب حول الفم.. أسباب غير متوقعة لظهوره

تصاب أغلب النساء بحب الشباب خاصًة حول منطقة الفم، وتختلف درجة التهاب الحب وفقًا لنوع بشرتك وطريقة تنظيفها والاعتناء بها، وفي كل الحالات يؤثر ذلك على جمالها وثقتها في نفسها، ولذلك نقدم لك أبرز الأسباب لظهور حب الشباب وطرق علاجها وكيفية منع ظهورها من الأساس.

حب الشباب حول الفم

سبب ظهور حب الشباب حول الفم:

تصاب النساء بـ حب الشباب حول الفم لأسباب عديدة، فبعضها أسباب خارجية أو هرمونية، وقد يظهر حب الشباب في الذقن عند لمس هذه المناطق ما يسبب زيادة في إفراز الزيوت الطبيعية والأوساخ والبكتيريا، مما يؤدي إلى انتشار البثور.

وهناك سبب آخر لا يخطر في بال الكثير، وهو استخدام الهاتف الذي يلامس البشرة، أو إذا كان مكياجك رديء يتسبب في سد المسام، حيث وجدت الأبحاث أن مستحضرات التجميل يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب في 62٪ من الحالات، لذلك من المهم اختيار منتجات غير ردئيه مجهولة المصدر، التي لا تسد المسام، وبالتالي تساعد في علاج حب الشباب.

وغالبًا ما يحدث حب الشباب الهرموني في الثلث السفلي من الوجه، أي حول الفك والفم والذقن، وقد تزداد المشكلة في أوقات الدورة الشهرية حين ينتج الجسم كمية أكبر من الأندروجين، وهو الهرمون الذي يحفز إنتاج الزيت في بشرتك.

تشمل المكونات التي يشيع استخدامها في علاج حب الشباب ما يلي:

الريتينويد (مشتقات فيتامين أ): يمكن أن تساعد الريتينويد في تقليل إنتاج الزيت على بشرتكِ بفضل خصائصها المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب.

حمض الساليسيليك: حمض الساليسيليك يعمل على تقشير الجلد، وإزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب والمساعدة على تنظيم إنتاج الزيت.

التقشير الكيميائي: يزيل طبقات الجلد ويقلل من ظهور البثور.

تقشير الجلد بالليزر: إذا كان جلدكِ ينتج الكثير من الزيت، فإن هذا يقلل من كمية الزيت التي تنتجها الغدد الدهنية.

التقشير الدقيق للجلد: هذا يزيل الطبقات العليا من بشرتك وينظف المسام المسدودة التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

كيفية منع ظهور حب الشباب حول الفم

من أفضل الطرق لمنع ظهور البثور حول الفم والذقن هو الحفاظ على الجلد نظيفًا وتجنب لمس وجهكِ إلا بعد غسل اليدين جيدًا، من المهم أيضًا تغيير الملاءات وأكياس الوسادات بانتظام للمساعدة في منع البكتيريا من ملامسة الوجه.

هناك طريقة أخرى لمنع ظهور حب الشباب حول الفم والذقن وهي الحفاظ على روتين يومي جيد للعناية بالبشرة يحسن بشرتك على المدى الطويل ويتخلص من أي بكتيريا قبل أن تتكون البثور.