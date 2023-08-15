زوجة أحمد فلوكس تخرج عن صمتها بحقيقة القبض عليه|محاميه يصعق الجميع بالرد

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، علي منصات التواصل الإجتماعي بعدما انتشرت اخبار عن القبض عليه بأحد الفنادق، لتنفيذ حكم بالسجن عامين لسبّه وقذفه إحدى لاعبات كرة السلة في منتخب مصر، ذلك خرجت زوجته عن صمتها في تصريحات صحافية لتكذّب كل ما قيل.

أحمد فلوكس

زوجة أحمد فلوكس تخرج عن صمتها بحقيقة القبض عليه

عبرت زوجة أحمد فلوكس عن دهشتها من تداول أخبار إلقاء القبض على زوجها، ومؤكدة أن هذا الكلام مجرد شائعات لا تعرف الهدف من انتشارها بهذا الشكل، خاصة أنها تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها خارج البلاد، قائلةً: "إيه ده، إحنا برة مصر، إيه الإشاعة دي جاية منين".

أحمد فلوكس

زوجة أحمد فلوكس "الإشاعة دي جاية منين"

وأكدت زوجة أحمد فلوكس بأنه سوف يخرج يطمئن جمهوره ومحبيه ويوضح حقيقة ما يحدث :"لينفي بها الشائعات المثارة حوله، إلا أنه لم يظهر بعد، ولو من خلال حساباته في السوشيال ميديا.

https://youtu.be/w_Cif-ECUaE

أحمد فلوكس

محامي أحمد فلوكس يأكد القبض عليه بأحد الفنادق

من ناحية أخرى، أكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إلقاء القبض على أحمد فلوكس أثناء قضائه العطلة الصيفية في مدينة مرسى مطروح، وقال في تصريحات له : "إلقاء القبض على الفنان أحمد فلوكس كان بسبب الحكم النهائي الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة للمحكمة الاقتصادية، والقاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بسب وقذف إحدى لاعبات كرة السلة في منتخب مصر".

وتابع عمرو عبد السلام محامي أحمد فلوكس حديثه معلقا : "الحكم صدر من محكمة أول درجة في غضون عام 2021، ثم استأنفت النيابة العامة على هذا الحكم لأنه كان يقضي بالبراءة، وفي محكمة الاستئناف ألغت المحكمة حكم أول درجة، وعدّلت الحكم إلى الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و200 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً".

أحمد فلوكس



أضاف محامي أحمد فلوكس: "بأنه لم يحضر جلسة الاستئناف، والحكم الذي صدر ضده كان حكماً نهائياً، ثم تحول إلى حكم بات، وذلك لمرور أكثر من 60 يوماً على صدور الحكم من دون أن يتخذ إجراءات الطعن بالنقض على هذا الحكم، وقد تتبعنا أحمد فلوكس، حتى تأكد لنا أنه يمضي الإجازة الصيفية في مدينة مرسى مطروح، ويقيم في أحد الفنادق هناك".

أحمد فلوكس

كشف المحامي خطوات إلقاء القبض على الفنان أحمد فلوكس قائلاً: "بعد التأكد من تواجده في هذا الفندق، قمنا بإخطار السيد اللواء وزير الداخلية، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مرسى مطروح، والسيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، وخاطبناهم بأن هذا الشخص يستخدم نفوذه وسطوته وقوّته في منع تنفيذ الحكم القضائي عليه، وهو حكم نهائي واجب النفاذ، وطالبناهم بتنفيذ هذا الحكم، وبالفعل لم تمضِ ساعات عدة حتى شكّل رجال الشرطة مأمورية عاجلة، وتوجّهوا الى الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان أحمد فلوكس، وألقوا القبض عليه".

أحمد فلوكس

وأشار محامي أحمد فلوكس: "تم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالحبس سنتين، وبالفعل تم اصطحابه إلى المحكمة الاقتصادية بدائرة المعادي، حيث وقّع على نماذج الحبس، وهو حالياً موجود في قسم شرطة العجوزة في انتظار نقله الى أحد السجون المركزية التي سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ عقوبة الحبس كاملة لمدة سنتين".