تفاصيل نهضة صوم العذراء بكنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا

يلقي الآب مرقس منير، كاهن الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم العذراء مريم في كنيسة أبوسيفين والأنبا بيشوي، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



يتناول كاهن الكنيسة القبطية الأب داود شاكر، موضوع العظة على مذبح كنيسة العذراء ومارجرجس، حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم.



يأتي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.



أسباب عقائدية وراء تسمية صوم العذراء





يفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميع باعتباره أحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.



أسباب تاريخية وراء صوم الكنيسة بـ"صوم العذراء"



يذكر تاريخ الصوم حسب ما ورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الآباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد ماتت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسرى، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيد للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.