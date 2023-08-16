ندوة عن "الفتن الطائفية ونبذ العنف" ضمن مبادرة صيف شبابنا بالمنيا

تابعت إدارة الشباب الرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ ندوة دينية عن الفتن الطائفية ونبذ العنف بمركز شباب عزب التل بديرمواس، وحضر الندوة لفيف من الشباب والطلائع، من أعضاء ورواد المركز.

وحاضر الندوة الشيخ علي أحمد علي "إمام وخطيب ومدرس" بالأوقاف، وذلك بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب عزب التل، وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضمن برنامج الأنشطة صيف شبابنا، وتناولت الندوة الدينية (الفتن الطائفية) محاور عدة وشملت معنى الفتنة الطائفية، أسبابها، كيفية مواجهتها، تأثيرها على المجتمع، النتائج المترتبة عليها، ضرورة عدم التفرقة بين أفراد المجتمع بسبب الجنس أو الدين أو الشكل، المساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونبذ العنف وحسن معاملة الآخر.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة وإشراف عبدالرحمن فوزي العربي، مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.