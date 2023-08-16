مونديال 2023 يشهد بطل جديد لـ كأس العالم للسيدات

يواجه منتخب إسبانيا للسيدات نظيره الإنجليزي في لقاء نهائي المسابقة من النسخة التي ستشهد بطل جديد لـ كأس العالم للسيدات المقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين دولتي استراليا ونيوزيلندا 2023.

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نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وانجلترا

تأهل منتخب إسبانيا على حساب السويد بهدفين مقابل هدف وحيد، ليضرب موعد أمام منتخب انجلترا الذي فاز على استراليا، ومن المقرر ان يلتقي الطرفين على ملعب ستاد أكور ستاديوم يوم الأحد المقبل 20 أغسطس الجاري، في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

لم يتأهل أي من منتخبات إسبانيا وانجلترا لنهائي كأس العالم من قبل، ليكونا على موعد لتحقيق أول الألقاب بالمونديال.

منتخب إسبانيا لم يتأهل لنهائيات كأس العالم للسيدات في الفترة من عام 1991 و2011، وفي النسخة الماضية من مونديال السيدات 2019 خرج الماتادور من دور الـ 16 للبطولة على يد الأكثر تتويجًا وهو منتخب أمريكا.

على الجانب الأخر كان أبرز إنجاز وصل له منتخب انجلترا هو المركز الثالث في نسخة عام 2015، وفي النسخة الماضية كان في المركز الرابع بعد الخسارة من منتخب السويد الذي يشارك أيضًا للمرة الثانية على التوالي في مباراة تحديد المركز الثالث.

كأس العالم للسيدات.. منتخب أمريكا الأكثر تتويجًا

يعتبر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 4 ألقاب ويأتي منتخب ألمانيا في الترتيب الثاني بالأكثر تتويجًا بلقبين، ثم منتخبات النرويج واليابان بلقب وحيد.