مانشستر سيتي يمنح النصر السعودي الضوء الأخضر لرحيل لابورت

أبدى مانشستر سيتي موافقة على انتقال إيمريك لابورت، مدافع الفريق الإنجليزي، للنصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وجه النصر اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لابورت خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم صفقات قوية.

ونجحت إدارة النصر التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وأليكيس تيليس، من مانشستر يونايتد.

بجانب الثنائي فوفانا وبروزوفيتش، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية أن النصر السعودي حصل على موافقة مانشستر سيتي برحيل مدافع الفريق الإنجليزي إيمرك لابوت، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت أن اللاعب خرج من حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بعدما لم يحصل على فرصة مشاركة حقيقية خلال الموسم الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن لابورت رحب بالانتقال للدوري السعودي خلال الموسم المقبل، بعد المفاوضات القوية التي حدثت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وإدارة الزعيم.

في سياق متصل، أرسل النجم البرازيلي رونالدينيو تهنئة لـ نيمار جونيور، بعد انتقال اللاعب للهلال، ليلعب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

وكتب رونالدينيو عبر حسابه على منصة "إكس": "أتمنى لك كل التوفيق يا رفيقي!! حظا سعيدا".

ونشر رونالدينيو صورة تجمعه لنيمار بقميص برشلونة مع التعليق.

فيما أوضح الهلال على منصة "إكس" تويتر سابقًا "نيمار هلاليًا"، وأضاف بالبرتغالية دون الكشف عن تفاصيل "موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع".

الجدير بالذكر أن نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار) ووقع نيمار عقدا للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025.

حيث أحرز الدولي البرازيلي 118 هدفا في 173 مباراة مع النادي الفرنسي في كل المسابقات، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي. لكنه لم يعد لاعبا بارزا في تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي.