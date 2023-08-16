ديكو مديراً رياضياً لنادي برشلونة.. رسمياً

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء، تعيين أسطورة منتخب إسبانيا ونجم الفريق الكتالوني السابق ديكو مديراً رياضياً للنادي.

وجاء تعيين ديكو خلفاً لماتيو أليماني الذي عمل خلال الفترة الماضية على انتداب العديد من اللاعبين الجيدين للفريق، والذي خلق طفرة في النايد بإقناع عدد من اللاعبيين في تخفيض راوتبهم، بل وجذب العديد منهم لتوقيع عقود مع الكتالوني.

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ونشر برشلونة صورة بها لابورتا رئيس النادي ومعه ديكو وكتب عليها: "ديكو مديراً رياضياً جديداً بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات".

برشلونة يعين ديكومديراً رياضياً

مسيرة ديكو الكروية

يذكر أن بدأ ديكو مسيرته الكروية مع نادي كورينثينز البرازيلي .. وبعد تألقه هناك حصل نادي بينفيكا البرتغالي على خدماته .

إلا أن النادي قرر إعارته إلى نادي ألفيركا أحد أندية الدرجات المتدنية هناك لمدة موسم واحد ليواصل إبداعاته .

وبعد عودة ديكو إلى بينفيكا لم يستطع التوصل إلى إتفاق مع النادي، ليحصل نادي سالجيوروس على خدماته، وكون نادي سالجيوروس أحد أندية مدينة بورتو .

ولفت ديكو انتباه ادارة نادي بورتو، لينتقل إليهم بعد موسم واحد قضاه في سالجيوروس .

وبدأ ديكو مشوار النجومية من نادي بورتو في عام 1999 ، حيث فاز بألقاب كثيرة أبرزها لقبي كأس الاتحاد الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي تحت قيادة جوزيه مورينهو .

لينتقل ديكو بعد ذلك إلى صفوف نادي برشلونة بعد خمسة مواسم قضاها في بورتو حصل خلالها على الجنسية البرتغالية.

و واصل ديكو لاعب خط الوسط نثر ابداعاته وهذه المرة على الأراضي الاسبانية ، ليتحصل على لقب الدوري الاسباني مرتين ،ولقب دوري الأبطال مرة أخرى ، ليكون أحد اللاعبين النادرين الذين حصلوا على لقب دوري الأبطال مع ناديين مختلفين .

ولكن آخر موسمين له مع نادي برشلونة الكاتالوني كانا خاليين من الألقاب،لينتقل على إثر ذلك إلى نادي تشيلسي بتوصية من المدرب الجديد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الذي ندم على عدم استدعائه إلى المنتخب البرازيلي قبل حصوله على الجنسية البرتغالية .

وانتقل ديكو إلى تشيلسي بمبلغ بسيط نظرا لامكانيات اللاعب وأدائه السلس،ليبدأ الصراع على مكان أساسي بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم .