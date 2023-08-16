تيرشتيجن على أعتاب التجديد مع برشلونة

أصبح الألماني تيرشتيجن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على أعتاب تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، والذي أوشك على اإنتهاء خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل تيرشتيجن إجتمع مع إدارة نادي برشلونة من أجل حسم تجديد عقد اللاعب مع الفريق خلال الفترة القادمة.

يذكر أن وقع تير شتيجن عقد مع برشلونة مستمر حتى 2025، ولكن النادي الكتالوني يريدالحفاظ على صاحب الـ31 عامًا بعقد أطول داخل جدران ملعب كامب نو.

وانضم الحارس الألماني تيرشتيجن إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، وحقق مع البلوجرانا جميع البطولات الممكنة.

يذكر أن بدأت بطولة الدوري الإسباني الممتاز، منذ أيام قليلة وأفتتح الفريق الكتالوني مبارايته في تلك البطولة بمواجهة خيتافي، في الجولة الأولى من الليجا، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجنى برشلونة أول نقطة في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني بعد إنتهاء مباراته الأولي في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ومن المقرر ان يخوض برشلونة مباراته القادمة في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز أمام قادش، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وتنطلق مباراة برشلونة وقادش يوم الأحد المقبل الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وتبدأ المباراة في تمام الثامنة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحاول برشلونة الحفاظ على لاعبيه من شبح الدوري السعودي الذي يخطف نجوم العالم من الفرق الأوربية بمبالغ مادية هائلة، والتي تعتمد عليها الفرق السعودية لجذب اللاعبين الأوربيين.

وفشل برشلونة في إستعادة نيمار مرة أخري إلي صفوف الفريق الكتالوني، خلال الأيام القليلة الماضية، وخطف الهلال السعودي اللاعب البرازيلي من برشلونة في الفترة الماضية.

يذكر أن أتم الهلال السعودي، التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين في صفقة، احتلت المرتبة الثانية سعوديًّا من حيث القيمة بعد استقطاب النصر الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي.