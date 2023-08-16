"العشية والعظة" تفاصيل نهضة العذراء بكنيسة البابا أثناسيوس

يواصل برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة صوم العذراء مريم بكنيسة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام، اليوم الأربعاء، من خلال اللقاء الروحي برئاسة الأب الكاهن دانيال صبري بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتناول كاهن الكنيسة القبطية موضوع العظة لهذا اللقاء حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم، ويتضمن القداس الإلهي من السابعة صباحًا، والعشية والعظة من السابعة مساءً، ويتخللها فقرة يومية بعنوان "أسئلة إيمانية".



يذكر تاريخ الصوم حسب ماورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الآباء الرسل، حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد ماتت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر لميجدوا جسدها، فطمأن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.



يمتنع الصائمون في هذه الفترة عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط، ويسمح بتناول الأسماك باعتبارها من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويكتفي بعمل "الدقة" المكونة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، وأيضًا تشتهل أكلة فرعونية تعرف بـ"الشلولو" وهى عبارة عن ملوخية ناشفة" ويضاف إليها الماء البارد بالإضافة إلى الثوم والبصل النيء.