"الرحمة".. موضوع نهضة العذراء بكنيسة القديس يوحنا الحبيب

يترأس الأب الكاهن أنطونيوس فهمي، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء بكنيسة العذراء والقديس يوحنا الحبيب، بمنطقة جناكليس في الإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتناول موضوع العظة لكاهن الكنيسة القبطية هذا اللقاء مفهوم "الرحمة"، وهذا ضمن البرنامج المقرر ختامه يوم الإثنين المقبل، على أن تنظم الكنيسة يوميًا لقاءً روحيًا برئاسة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.



يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.



سبب تسمية هذا الصوم بـ"العذراء مريم"



يفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميع باعتباره أحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحه، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.



أسباب تاريخه وراء صوم الكنيسة بـ"صوم العذراء"



يذكر تاريخ الصوم حسب ما ورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد رحلت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.