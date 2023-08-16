محمد صلاح.. موعد مباراة الفرعون القادمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

يتقابل ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، مع نظيره بورنموث بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ليفربول وبورنموث فى تمام الساعة الخامسة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب أنفيلد فى الجولة الثانية من عمر مسابقة.

و تعادل ليفربول مع نظيره تشيلسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتغنى بـ “ محمد صلاح ”

وتغني حساب ليفربول عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحمد صلاح، حيث كتب: "الملك المصري".

وتابع: "ثريد ما وراء كواليس اليوم الإعلامي".