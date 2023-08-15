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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول عن محمد صلاح: "الملك المصري"

محمد صلاح
محمد صلاح

سادت حالة من الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد توتر علاقته بالمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

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وكان محمد صلاح قد غضب بشدة من استبداله خلال الشوط الثاني من مواجهة تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023/2024.

وتغني حساب ليفربول عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحمد صلاح، حيث كتب:"الملك المصري".

وتابع:"ثريد ما وراء كواليس اليوم الإعلامي".

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات قوية مع محمد صلاح، ليعطي اللاعب الضوء الأخضر للفريق السعودي في بدأ التفاوض مع إدارة فريقه ليفربول.

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