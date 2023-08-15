ليفربول عن محمد صلاح: "الملك المصري"

سادت حالة من الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد توتر علاقته بالمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

وكان محمد صلاح قد غضب بشدة من استبداله خلال الشوط الثاني من مواجهة تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023/2024.

وتغني حساب ليفربول عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحمد صلاح، حيث كتب:"الملك المصري".

وتابع:"ثريد ما وراء كواليس اليوم الإعلامي".

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات قوية مع محمد صلاح، ليعطي اللاعب الضوء الأخضر للفريق السعودي في بدأ التفاوض مع إدارة فريقه ليفربول.