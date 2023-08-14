أوين يدافع عن صلاح بعد تعادل ليفربول وتشيلسي

دافع مايكل أوين أسطورة الكرة الإنجليزية المعتزل عن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ، عقب نهاية مواجهة الليفر وتشيلسي أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لحساب الجولة الأولى من منافسات البريميرليبح.

وقام أوين بالدفاع عن صلاح قائلاً "لقد فوجئت بتغيير مو ، اتفهم الآن رد فعل صلاح الغاضب أيضا. لقد فوجئت بالتأكيد ، صلاح قدم مردود جيد خلال اللقاء.

جاء ذلك بعد أن هاجم روي كين، محلل "سكاي سبورتس"، محمد صلاح عقب المباراة، وطالبه بأن يتواجد على مقاعد البدلاء في هدوء دون أن يبدي أية اعتراضات.

وواصل خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ليفربول إيبكو" : محمد “صلاح تمكن من إرسال تمريرة متقنة للهدف، كما أنه سدد كرة متقنة أيضًا بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة، ب مع تسجيله هدفا قبل أن يتم الإلغاء بداعي التسلل.

واختتم : "إذا تم احتساب هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا للغاية، كان يبدو صلاح مميزًا خلال اللقاء. إنه أسطورة حقيقية للنادي. يتمكن من تسجيل عشرات الأهداف في كل موسم، لكن تخرجه في مواجهة تشيلسي في مقابل مشاركة لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا أمرًا يثير الدهشة.

سيناريو اللقاء ..

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول وتشيلسي بهدف لكليهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدء لويس دياز بتسجيل الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 18 بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، ضربها الكولومبي داخل شباك البلوز.

قبل أن يحرز صلاح هدف ليفربول الثاني، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.



بعدها في الدقيقة 37 سجل أكسيل ديساسي مدافع البلوز هدف التعادل بعدما استغل تخبط دفاع ليفربول ليسجلها في شباك الريدز، بعدها بدقيقتين سجل بن تشيلويل هدف التقدم لتشيلسي لكنه ألغى من "فار" بداعي وجود التسلل على الدولي الإنجليزي.