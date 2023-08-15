محمد صلاح يخسر رقمًا قياسيًا ويمنح الضوء الأخضر لاتحاد جدة

قال الناقد الرياضي سيف الحسيني، إن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي لم تكن مليئة بالأجواء الحماسية، كما كان يتمنى كل متابعي الدوري من كل أنحاء العالم، ومضيفًا أن التعادل بين ليفربول وتشيلسي كان مستحقًا خاصة أنه كان هناك أداء قوي من الفريقين.



وأضاف الحسيني، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، أن أزمة غضب محمد صلاح كانت حديث العالم كله، وأن هذا التغيير أثر على حلم صلاح في تحقيق لقب أكثر لاعب يحقق أهداف في افتتاحية الدوري الإنجليزي، متابعًا أن الصحف العالمية ربطت ذلك الموقف بأن محمد صلاح سيترك ليفربول والدوري الانجليزي في مقابل الالتحاق بالدوري السعودي، واللعب ضمن صفوف اتحاد جدة.

وأكد أن مدير أعمال محمد صلاح قد أكد أن اتحاد جده بالفعل يرغب في ضم محمد صلاح ولكن لم يؤكد موافقة صلاح على ترك ليفربول أو ترك الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقلب الطاولة على ليفربول بسبب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالانتقال للاتحاد السعودي.

وحاول الاتحاد استقدام محمد صلاح في الأيام الماضية، من خلال تقديم عرض خيالي يتضمن راتبا يبلغ 180 مليون يورو خلال موسمين، لكن الدولي المصري رفضه في ظل ارتباطه بعقد مع ليفربول حتى 2025.

ورد رامي عباس، وكيل النجم المصري، على ما ذكرته التقارير قائلا: "لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما بعقد مع ليفربول".

ورغم ذلك، عاد الجدل ليحيط بمستقبل صاحب الـ30 عاما مرة أخرى، خاصةً بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبداله في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بالمباراة التي انتهت 1-1 الأحد.

ووفقا لما كشفه مراسل شبكة قنوات "الكأس" القطرية محمد السعدي، فإن محمد صلاح يضغط من أجل الرحيل إلى الاتحاد، مضيفا أن إدارة "الريدز" في طريقها للموافقة على رحيله.

وكتب محمد السعدي الذي يصف نفسه بـ"حطّام" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أبو مكة يضغط من أجل الرحيل إلى الاتحاد، وإدارة ليفربول تقترب من منحه خروجه مع إخلاء طرف".

وأضاف: "تحليلي الشخصي أن اللاعب يشعر أنه قد منح ليفربول كل شيء، المقربون يرون أن بقاءه قد يضر غرفة الملابس وفقدان السيطرة عليها".

وواصل: "إدارة ليفربول ما زالت ترى بأن صلاح نجم الفريق، وستحاول احتواء الأمور، ولكن رأي اللاعب يحسم كل شيء".

وأنهى محمد الحطام قائلا: "لا ننسى هذا الموسم ليفربول لن يشارك في دوري الأبطال، وهذا عامل قد يكون رئيسيا في الرحيل".

يُذكر أن بعد غضب صلاح ضد مدربه يورغن كلوب، أطلقت جماهير الاتحاد وسم "صلاح مطلب الاتحاديين"، وذلك في محاولة منها لدفع الإدارة للتفاوض مجددا مع النجم المصري.



شاهد الفيديو..