أسماك قرش عملاقة تهاجم فريق نيتفليكس وتفجر القارب

على الرغم من قلة ضحايا أسماك القرش، إلا أن بمجرد التفكير في مواجهة مباشرة مع مفترس بحري في بيئته، أمر يبث الرعب في قلوب الكثيرين.

ويرجع جزء كبير من الخوف المفرط من أسماك القرش، إلا الأعمال السينمائية، التي شيطنت، تلك الكائنات البحرية، وأي هجوم لقرش على شخص يلاقي رواجًا كبير، عما إذا كان من مفترس آخر.

وقال مدير سلسلة نيتفليكس الوثائقية أن تصوير سلسلة أفلام السير ديفيد أتينبورو الأخيرة، اتخذ منعطفاً مرعباً عندما تعرض الطاقم لهجوم من أسماك القرش في لقاءات متتالية مرعبة.

سمكة قرش عملاقة

هجوم مروع

وتابع مدير نيتفليكس، أن اثنان من أسماك القرش الضخمة غرست أسنانهما في قوارب الطاقم المطاطية أثناء تصويرهما في منطقة نائية من جزر شمال غرب هاواي.

ونجا طاقم نيتفليكس بإعجوبة عندما فروا سريعًا إلى الشاطئ، وقت هجوم القرش على القارب وفجره القارب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تفاصيل الحادث

سافر فريق نيتفليكس، في رحلة بحرية لمدة 6 أيام للوصول إلى جزيرة ليسان ، وذهبوا لالتقاط لقطات من الرحلات الأولى لبطرس ليسان ، وهو طائر بحري موطنه شمال المحيط الهادئ.

سمكة قرش

لكن الكارثة حدثت عندما توجه الفريق إلى المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش في محاولة لالتقاط صور للحيوانات المفترسة التي تفترس الطيور الصغيرة.

هاجمت أسماك القرش النمرية التي يبلغ ارتفاعها 15 قدمًا على قارب الطاقم.

وأشار المنتج والمخرج توبي نولان لراديو تايمز: "هذا الماء جاء متدفقًا نحونا وقفز قرش النمر هذا في القارب وحدث ثقوبًا ضخمة فيه. وانفجر القارب بأكمله".

وتابع :"كنا نحاول التخلص منها ولم يكن لديها أي منها. كان الأمر مروعًا، كان هذا هو ثاني سمكة قرش تهاجمنا في ذلك اليوم".