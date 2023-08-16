كشف مُلابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى - أجهزة صوتيات) من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة ونجله).

الداخلية تُواصل مُطاردة السارقين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب ".. وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى" .

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات على كافة الأرجاء من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.