خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويبحث الموظفون بالجهاز الإداري للدولة عن خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023

يقوم الموظف بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونى من خلال الرابط التالي https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالموظف والتى تشمل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والرقم القومى وجهة العمل.

تحديد تاريخ التعيين/ التثبيت على درجة دائمة، ثم النقر على المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية وكذا تاريخ الحصول عليها.

توضيح القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2/11/2016.

يضغط الموظف على بحث بعد النتيجة فى 1/7/2019، النتيجة فى 1/7/2020، النتيجة فى 1/7/2021، النتيجة فى 1/7/2022، النتيجة فى 1/7/2023..

تجدر الإشارة إلى أنه أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx، والذي يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني أيضًا، الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضًا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.