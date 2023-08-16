الهلال السعودي يحسم صفقة ياسين بونو

توصل مسؤولو التعاقدات بنادى الهلال السعودي لاتفاق نهائي مع الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب إشبيلية الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزعيم السعودي قد أتم تعاقده مع نيمار جونيور بالأمس، بعدما قام بتقديم اللاعب بشكل رسمي في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، أن الهلال أتفق بشكل نهائي مع إدارة إشبيلية على ضم بونو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، أن الهلال توصل لاتفاق مع الفريق الإسباني على التعاقد مع الحارس المغربي مقابل 19 مليون يورو، بجانب إضافات أخري، ليصل إجمالي الصفقة لـ 21 مليون يورو.

وأشار إلى أن إدارة الهلال اخلال لوقت الحالي تُناقش الشروط الشخصية مع اللاعب، حيث يرغب النادي السعودي في أن تكون مدة التعاقد 3 سنوات.

وشدد على أن الصفقة سيتم حسمها اليوم، بعدما أعلن الزعيم تعاقده مع نيمار جونيور بالأمس الثلاثاء، في صفقة وصلت قيمتها لـ 290 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ياسين بونو يُشارك اليوم أمام مانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي، والتي سينطلق في العاشرة مساءًا.