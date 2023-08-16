أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الأربعاء في الشركات

أسعار الحديد.. استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 14 شركة تعمل في مواد البناء، وسجل سعر حديد العتال نحو 32.800 جنيه للطن، وسجلت أسعار الأسمنت اليوم في شركة المنيا مستوى 1690 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المصريين نحو 32.500 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لا سيما أسعار الحديد والأسمنت الذي ثبتت بشكل ملحوظ، وجاءت أسعارهما على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في أربع عشرة شركة

الحديد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-8-2023، خلال التعاملات في الشركات المصنعة لمواد البناء، حيث سجل سعر حديد العشري مستوى 31.500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء في شركة بيانكو مستوى 30 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار الحديد اليوم في شركة عز، نحو 33.500 جنيه للطن، واستقرت أسعار الحديد اليوم في شركة بشاي، عند مستوى 33.500 جنيه للطن.

جاءت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء كالآتي:-

بلغ سعر حديد العتال نحو 32.800 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المعادي، نحو 31 ألف جنيه

بلغ سعر حديد الكومي، نحو 31 ألف جنيه للطن

بلغ سعر حديد المصريين نحو 32.500 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم في شركة المنيا مستوى 1690 جنيهًا للطن، وبلغت أسعار الأسمنت في شركة أسيوط نحو 1650 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الأسمنت في شركة العربية، عند مستوى 1755 جنيهًا للطن، ووصلت أسعار أسمنت السويدي إلى 1770 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت الأبيض

سجلت أسعار الأسمنت الأبيض في شركة سيناء مستوى 3450 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض في شركة حلوان عند مستوى 3550 جنيهًا للطن.

وتجدر الإشارة أن أسعار الحديد قد ارتفعت خلال العامين السابقين مع ارتفاع سعر الدولار والعملات بصفة عامة ومع ارتفاع الذهب وجميع السلع، الأمر الذي يرجع إلى تفاقم الحروب في المنطقة لا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا.