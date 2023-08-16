حملة أمنية تضبط 323 قضية مواد مُخدرة و89 قطعة سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

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تمكن خلال24 ساعة من ضبط (323) قضية مخدرات، (89) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (63349) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

حملة أمنية مكثفة في الأرجاء كافة:

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (323) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (369) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (31,150كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,910 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,510 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (160 جرامًا).

عدد (3607) أقراص مخدرة.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (89 قطعة سلاح نارى بحوزة 82 متهم).. وذلك على النحو الآتى :

(7) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(64) فردًا محليًّا.

(158) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

(249) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (63349) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو الآتى:

(241) حكم جناية.

(20593) حكم حبس جزئى.

(3506) أحكام حبس مستأنفة.

(30664) حكم غرامة.

(8345) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26536) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.