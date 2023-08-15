تحرير 107 محاضر متنوعة خلال حملة مكبرة فى أسيوط

شُنت حملة تموينية برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط وبعض مديري الادارات التموينيه علي عدد من المراكز واسفرت الحملات عن ضبط المخالفات الآتية:

* المخابز

تم تحرير 83 تقرير إثبات حاله للمخابز تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز

وشملت الحملات مراكز الغنايم والفتح و القوصية وديروط وابوتيج

* الاأسواق

تم تحرير 24 جنحة عباره عن سلع غذائية وعصير غير صالح للاستهلاك الادمي وملح طعام غير مطابق للمواصفات القياسية وسجائر ازيد من السعر وبيع اسطوانات الغاز ازيد من السعر الرسمي وعدم اعلان عن الأسعار شملت الحملات مراكز ابنوب والساحل وحي غرب

هذا وتم مصادره 2.250 طن ملح غير صالح للاستهلاك

كما تم مصادرة 570 علبه سجائر مختلفة الانواع

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه. جاري العرض علي النيابه العامه

ومن جهه اخرى قامت مديرية تموين اسيوط بالاشتراك مع مباحث التموين وكبار محلات بيع السجائر بتفعيل مبادرة بيع بالسعر الرسمي الذي لاقت قبول في عدة مراكز منها منفلوط والساحل وابوتيج

وجاء ذالك بناءا على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه

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