حملة ليلية مكبرة على الإشغالات وتطوير الطرق بأحياء الغردقة

شن حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء محمد صلاح وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومديرة الإدارة الهندسية بالحي وقسم تراخيص المحلات و مدير مكتب رئيس الحي والعلاقات العامة و مساعدي رئيس الحي حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشارع الشيراتون وتم رفع الاشغالات وعمل المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه رئيس المدينة بضرورة القيام بحملات دورية مفاجئة لازالة اي اشغالات للمحلات والمطاعم و المقاهي و الباعة الجائلين و التصدي لأي مخالفات تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرورية

استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بشوارع المدينة.

كما أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينةالغردقة على استمرار أعمال التطوير الجارية بشوارع الغردقة لإعادة تأهيلها وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية مشيرا ان الهدف من الاعمال تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

حيث استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم في اعمال التطوير ورفع كفاءة الأرصفة بشارع الحجاز ، وبدء أعمال الاسفلت بشارع ٢٧.



وفى إطار المتابعة الدورية لكافة الجهود التي تقوم بها مدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية في شتى القطاعات والمجالات وخاصةً فى مجال النظافة وتحسين البيئة ، وضرورة تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة اليومية بالتنسيق مع جمعية هيبكا

قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي اليوم بأعمال نظافة ورفع مخلفات الأشجار والقمامة بالعديد من المناطق منها السلام و الشهر العقاري القديم و مجاهد و امام اللوحة الجدارية بجوار أتوبيس الوجه القبلي والكمين الشمالي .

و تم تشغيل المكنسة بشمال الأحياء



وفي سياق متصل قام حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء محمد صلاح بأعمال رفع المخلفات بالكوثر و المستلزمات و ابو العباس والباشا والروضة و رفع مخلفات الأشجار أمام مبارك ٢

كما قامت جمعية هيبكا بدعم منطقة الروضة بعدد ٢ حاوية قمامة جديدة ووضع حاوية أمام جمعية كرم عمران بالسلام

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر برفع الإشغالات بالمدينة و اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة تجاه المخالفين وتحسين شبكة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

الغردقة