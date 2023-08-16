شاب يفقد حياته غرقًا في ترعة المريوطية

توفى شاب غرقا في مياه ترعة المريوطية بالهرم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في ترعة المريوطية بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، توفى غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

من ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية بمكان اختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق اتهامه فى 9 قضايا أبرزهم "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وكذا ضبط الاثنين الآخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.